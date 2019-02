09-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Melding van gaslek Muurstraat Groningen

Groningen - Bij de Muurstraat kwam vrijdagavond om 23:05 uur een melding binnen van een gaslekkage meting in een studentenpand. Een paar bewoners moesten kort de woning verlaten.

Vermoedelijk was een gaskraan van een gasstel aangebleven waardoor het naar gas rook. De kamer is geventileerd. Na 15 minuten keerde de brandweer terug en was alles weer veilig.