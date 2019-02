08-02-2019, Redactie

Schuurbrand in Musselkanaal

Musselkanaal - Door nog onbekende reden is vrijdagavond brand ontstaan in een schuur achter een woning aan de Korenstraat in Musselkanaal. De brandweer wist uitbreiding van de brand te voorkomen.

Vermoedelijk is er asbest vrijgekomen meldt de brandweer voorlichter op Twitter. Daarom is de omgeving tot circa 30 meter vanaf de schuur uit voorzorg afgezet. Omwonenden worden geïnformeerd. Het advies : Laat het liggen waarhet ligt, en raak het niet aan.