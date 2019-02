10-02-2019, Redactie & info tweet politie Groningen

Twee gewonden bij steekincident in Sappemeer

Sappemeer - Vannacht rond 03:00 uur trof de politie op de Noorderstraat in Sappemeer twee gewonde mannen aan na een melding van een steekincident.

Een man bleek te zijn gestoken en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De andere man bleek niet gestoken te zijn, maar was wel gewond geraakt. Hij moest ook naar het ziekenhuis.

De politie is bezig met onderzoek om te achterhalen wat er precies was gebeurd. Zodra het kan gaat de politie met beide personen in gesprek. Op dit moment hebben ze nog niemand aangehouden.