10-02-2019, Redactie - 112Groningen

Onder invloed achter het stuur

Marum - De politie heeft zaterdag het rijbewijs van een 58-jarige man uit de gemeente Westerkwartier ingevorderd nadat hij met alcohol achter het stuur was gekropen.

De politie was bezig met een melding aan de Wendsteinweg in Marum toen zij de automobilist zagen rijden.



Op de Lindsterlaan werd de bestuurder aan de kant gezet. De agenten roken meteen een alcoholgeur. Een nadere blaastest op het bureau wees uit dat de man bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.