10-02-2019, Mark Heikens en Marc Zijlstra - 112Gr.

Brand bij bedrijf in Farmsum

Farmsum - Aan de Oosterhorn in Delfzijl is zondag aan het begin van de avond brand uitgebroken bij een bedrijf.

Na een verkenning van de brandweer is gebleken dat een hoeveelheid hydrauliekolie brandt. Nadat de installatie spanningvrij was gemaakt kon worden begonnen met bluswerkzaamheden. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.