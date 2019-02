12-02-2019, Joey Lameris - 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Gevonden lichaam is van Harener Robert Huter (Video)

Groningen - In het water aan de Winschoterkade in Groningen is dinsdagmiddag om 15:00 uur een stoffelijk overschot aangetroffen.

De politie heeft de omgeving afgesloten om het lichaam uit het water te halen. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. Update 19:10 uur: De identiteit van de aangetroffen persoon in het water aan de Winschoterkade in Groningen is vastgesteld. Het gaat om de vermiste 72-jarige Robert Huter uit Haren, die sinds 29 december werd vermist. Een onderzoek naar de doodsoorzaak wordt ingesteld. De familie is geïnformeerd.