12-02-2019, Ingezonden Mike

Persoon raakt gewond bij bedrijfsongeval

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg dinsdagmiddag rond 15:15 uur een melding van een ongeval binnen aan de neutronstraat in Groningen.

Ter plaatse was er vermoedelijk iemand bekneld geraakt. Naast de brandweer waren ook de ambulance-dienst en de politie aanwezig bij het incident. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd door het ambulancepersoneel.

Wat er precies is gebeurd is onbekend. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.