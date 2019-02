13-02-2019, Harendekrant.nl bron

Nieuwe aanwijzing voor toedracht in vermissing Rob Huter

Groningen - Woensdag is bekend geworden dat Rob Huter zijn fietssleutel bij zich droeg toen hij te water raakte. Dat is een belangrijke aanwijzing in de toedracht van het ongeval. Dat meldt Harendekrant.nl waar wij mee samenwerken.

Hein Bloemink van Haren de Krant is blij dat er een eind is gekomen aan de onzekerheid voor mevrouw Huter nu het stoffelijk overschot van haar man is gevonden bij de Winschoterkade gisteren.

Nu blijkt dat Huter de fiets zelf op slot heeft gezet , valt niet langer aan te nemen dat hij met fiets en al in het water is gevallen (of gereden). Dat levert als nieuw gezichtspunt, dat de fiets nu nog ergens op slot moet staan of liggen. Maar waar?

Om de laatste ontbrekende stukjes van de puzzel te vinden is het nu dus onverminderd van belang dat de donkerrode Batavus-damesfiets (type Verona) wordt gevonden. Kans is groot dat deze op loopafstand van water is.

Zoek de fiets

Ziet u de rode fiets (al dan niet met geblokte fietstassen)? Bel de tiplijn: 0800-6070. Als u liever met particuliere zoekers contact heeft, mail dan met redactie@harendekrant.nl

Info over vermissingen