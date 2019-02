13-02-2019, Persbericht Groningen Seaports

Plannen voor een groot zonnepark in de Eemshaven

Eemshaven - Whitehelm Capital, Groningen Seaports en Royal Vopak kondigen vandaag hun voornemen aan om gezamenlijk te investeren in een 27 MW zonnepark. Het zonnepark wordt een van de grootste op dit moment in Nederland.

Het nieuwe zonnepark zal gelegen zijn op 19 ha grond grenzend aan de Vopak Terminal Eemshaven, land dat momenteel al wordt gehuurd door de terminal. De geproduceerde groene stroom zal beschikbaar worden gemaakt voor lokaal gebruik in Groningen, Vopak-terminals en de algemene elektriciteitsmarkt.

Op basis van de beschikbare energie-infrastructuur worden Groningen en met name de Eemshaven beschouwd als strategische locaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie in Nederland. Dit project geeft Whitehelm, Groningen Seaports en Vopak de mogelijkheid om nieuwe energie-initiatieven in de Eemshaven te verkennen.

Wessel Schevernels, voorzitter van Vopak Terminal Eemshaven en Senior Investment Director bij Whitehelm: "Whitehelm is verheugd om samen te werken met onze partners van wereldklasse, Vopak en Groningen Seaports, om duurzame investeringsmogelijkheden voor onze investeerders te bieden. Whitehelm hecht veel belang aan verantwoord beleggen en dit nieuwe zonnepark zet onze strategie voort om te investeren in belangrijke lange termijn infrastructuur voor de lange termijn. Vooral de combinatie van duurzame stroomopwekking en langetermijnopslag van strategische voorraden levert een cruciale bijdrage aan de Nederlandse energiemix en ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie."

Groningen Seaports is zeer verheugd over deze groene uitbreiding van de bestaande Vopak Terminal Eemshaven-activiteiten. Cas König, CEO van Groningen Seaports: "Dit park draagt ​​bij aan de duurzaamheid van de haven en de reductie van CO2-emissies. Voor ons is lokaal opgewekte groene stroom van eminent belang als locatie-eis voor zowel huidige als toekomstige bedrijfsactiviteiten. We zien steeds vaker dat het aanbieden van hernieuwbare energie bepaalt of een bedrijf onze havens als locatie kiest."

Ramon Ernst, Managing Director Vopak Noord-Nederland "We zijn zeer gemotiveerd om van dit zonnepark een succes te maken. Dit project past perfect in Vopak's ambitie om infrastructuuroplossingen te ontwikkelen voor een koolstofarme energietoekomst. Dit project stelt ons in staat om kennis en ervaring op te doen met elektriciteit als energiedrager en geeft ons de mogelijkheid om mogelijke add-on-toepassingen te onderzoeken, zoals elektriciteitsopslag en conversie voor een later stadium in de Eemshaven."

De definitieve investeringsbeslissing, na ontvangst van relevante vergunningen en subsidies, is voorzien voor het najaar van 2019. Naar verwachting zal het Vopak-zonnepark operationeel zijn in 2020.

Vopak Terminal Eemshaven is een joint venture tussen fondsen beheerd door Whitehelm Capital en Royal Vopak.

Profiel Groningen Seaports

Groningen Seaports is de economische operator, ontwikkelaar en autoriteit voor de haven van Delfzijl, de Eemshaven en de aangrenzende industrieterreinen. De organisatie biedt het complete pakket havendiensten aan haar industriële en commerciële klanten, van logistiek en infrastructuurdiensten tot de uitgifte en het onderhoud van de sites in beide havenregio's. Naast de twee uitstekend uitgeruste havens beheert Groningen Seaports de industriële locaties rondom de havens en andere delen van de Eemsdelta.

Profiel Vopak

Koninklijke Vopak is 's werelds grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf. We exploiteren een wereldwijd netwerk van terminals op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Met meer dan 400 jaar geschiedenis en een sterke focus op veiligheid en duurzaamheid, zorgen we voor veilige, efficiënte en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en -gassen voor onze klanten. Op deze manier faciliteren we het beschikbaar stellen van producten die van vitaal belang zijn voor onze economie en ons dagelijks leven, variërend van olie, chemicaliën, gassen en LNG tot biobrandstoffen en vegoils. Vopak is genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Met inbegrip van onze joint ventures en geassocieerde deelnemingen hebben wij een internationaal personeelsbestand van meer dan 5.700 medewerkers.

Profiel Whitehelm Capital

Whitehelm Capital is one of the world’s most experienced independently-owned infrastructure managers. With an outstanding track-record spanning over 20 years, Whitehelm has invested €6.0 billion, with over €5.0 billion returned to investors and €3.0 billion in assets currently under management. Whitehelm Capital has achieved strong returns across multiple market cycles, with an exceptional record of capital preservation. Whitehelm Capital offers investment capabilities across unlisted infrastructure, listed infrastructure, infrastructure debt, and advisory. www.whitehelmcapital.com