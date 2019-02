13-02-2019, Rtvnoord.nl bron

Wie liet deze man bewusteloos achter ?

Groningen - Een bont en blauw gezicht, meerdere hechtingen en schaafwonden. Jack de Wit uit Groningen lag maandagmorgen een poos bewusteloos op de weg na een ongeluk. Hij en zijn vrouw zijn nu op zoek naar getuigen. Dat meldt Tvnoord.

De Wit fietst 's ochtends vroeg van zijn huis in de wijk Beijum naar zijn werk in het zuiden van de stad. Om kwart voor zes gaat het mis op de Berlagebrug over het Eemskanaal.

