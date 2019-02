13-02-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Grote oefening bij Van Mesdagkliniek

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen heeft woensdagavond een grote oefening gehouden bij de van Mesdagkliniek aan de Helperlinie.

Bij de oefening waren naast de Veiligheidsregio ook de politie, brandweer, en ambulance aanwezig.



Rond 19:10 uur kwam er een melding binnen van een automatisch brandalarm in de kliniek. De brandweer van stad en Haren werden voor deze brandmelding gealarmeerd. Ter plaatse bleek er meer aan de hand te zijn.



Om 19:40 uur werd er door de brandweer opgeschaald naar grote brand. Ook de Mobiele Commando Unit (MCU) uit Haren was bij de oefening aanwezig. De ambulance-dienst ondersteunde de brandweer met de slachtoffers. Wat het scenario exact was is niet bekend.