13-02-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Auto belandt op de kop naast N362 bij Midwolda

Midwolda - Op de Gereweg/N362 bij Midwolda is woensdagavond een automobilist de macht over het stuur verloren en met zijn auto op de kop in de berm terecht gekomen.

Als er bij het ongeluk iemand gewond is geraakt, is onduidelijk. Het voertuig raakte fors beschadigd en moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Tv Noord