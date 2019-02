14-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Getuigen gezocht van overval Floresstraat (Video)

Groningen - Cafetaria eat tasty aan de Floresstraat in Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen.

Bij de overval zijn meerdere wapens gebruikt. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar de daders die er met een onbekende buit van door zijn gegaan. Bij de West Indische Kade in de stad 600 meter verderop werd een vluchtauto met op de achterbank een bivakmuts gevonden. De personen vluchten en werden niet aangehouden. De auto werd in beslag genomen voor onderzoek. Poort sleepte de auto af. Signalement Eén van de daders droeg een bivakmuts en had een tas met een witte streep bij zich. De ander had een witte trui aan met een trainingsbroek (drie driehoekjes) aan de zijkant. De politie zoekt getuigen, weet u meer bel dan 09008844 Tv Noord Oogtv Meternieuws.nl