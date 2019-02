14-02-2019, @POL_flexteamGRN

Eigenaren gezocht van deze twee fietsen

Groningen - Tijdens surveillance heeft het flexteam van de politie deze twee fietsen aantroffen in Groningen. Het onderzoek leverde nog geen eigenaren op.

Bent u eigenaar van 1 of beide fietsen of kent u de eigenaar dan graag bericht via Twitter