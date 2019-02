14-02-2019, Patrick Wind - 112Gr. & ingezonden

Magnetron zorgt voor brandweerinzet (Video)

Groningen - De brandweer in Groningen is donderdag aan het einde van de middag gealarmeerd voor een brand in een woonzorgcentrum aan de Noorderbinnensingel in Groningen.

Twee personen zijn door de ambulancedienst gecontroleerd vanwege rookinhalatie. Door een snelle inzet van de BHV en de brandweer was de brand snel onder controle.