15-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Wilde achtervolging eindigt bij de Jan Steenstraat (Video)

Groningen - Donderdagnacht rond 00:30 uur was er een wilde achtervolging door een deel van de binnenstad heen. In de omgeving van de Kerklaan stoven, aldus tipgevers, ze voorbij.

Via de Nieuwe Boteringestraat kwamen ze uiteindelijk bij de Jan Streenstraat/ Jacob van Ruysdaelstraat tot stilstand. Daar werd de vluchtende Fiat vermoedelijk aangetikt door de politie auto en deze reed tegen een geparkeerde auto aan, de politie auto reed over een verkeersbord in de bocht. Buurtbewoners kwamen ook kijken.

Twee inzittenden werden ter plaatse gearresteerd. De melding was dat ze mogelijk zonder rijbewijs zouden rijden aldus de OVD politie ter plaatse, dat wordt nu verder onderzocht op het bureau. Ook kijken ze waarom men er van door ging. Poort heeft om 01:45 uur twee van de drie voertuigen afgesleept.

Update 02:35