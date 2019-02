15-02-2019, P. Wind & J. Lameris - 112Groningen.nl

Uithijsen viaductliggers van start

Groningen - Vrijdag 15-02-19 begint combinatie Herepoort met het uithijsen van de liggers van het oude viaduct over de Helperzoom.

Van zaterdag 16 februari 03:00 uur tot woensdag 20 februari 04:00 uur rijden er geen treinen. In die periode werkt Combinatie Herepoort 24 uur per dag rond het spoor.





Van 20 februari tot en met 27 februari zijn de Verlengde Willemstraat en de Helperzoom afgesloten. De Verlengde Lodewijkstraat is dan geopend en toegankelijk voor al het verkeer.





De doorgaande routes Helperzoom-Kempkensberg en Esperantostraat-Waterloolaan blijven tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer te gebruiken.