15-02-2019, Marc Zijlstra 112G.& Tonnie Stam

'asbest' wordt nu opgeruimd (Video)

Delfzijl - Actievoerders hebben opnieuw mogelijk asbest gestrooid. De groep is tegen windparken.

Dit keer midden in het centrum van Delfzijl. De politie heeft inmiddels bevestigd dat er een stof is gevonden. Men doet onderzoek.

Update:

Vrijdag 15 februari heeft de aannemer asbestverdacht materiaal aangetroffen in het Stationsgebied. Het materiaal ligt zowel op terrein van NS Vastgoed als op gemeentelijk terrein, inclusief een deel van de nieuwe rotonde.

De politie heeft het gebied waar het materiaal is aangetroffen, met linten afgezet. Dit betreft ook een deel van de rotonde. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is ingeschakeld. Nader onderzoek moet uitwijzen om wat voor materiaal het gaat. Het is niet bekend hoe het materiaal is terechtgekomen op het Stationsgebied.

(Persbericht)