15-02-2019, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Borgbrug wordt zaterdag terug geplaatst (Video)

Groningen - Rijkswaterstaat plaatst zaterdag de gerepareerde Borgbrug op z’n plek over het Eemskanaal in Ruischerbrug.

Het brugdek wordt op een ponton terug gevaren en met grote takels er vanaf gehaald. Het terugplaatsen van het brugdek gebeurt tussen zaterdag 10.00 uur en zondag 9.00 uur. Nadat de brug er ligt moeten er nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het aansluiten van kabels en leidingen.

Ook worden er enige test uitgevoerd. Dit neemt enige dagen in beslag. Uiterlijk zaterdag 23 februari is de brug weer open voor het wegverkeer. In verband met de werkzaamheden is de vaarweg gestremd van zaterdag 16 10.00 uur tot zondag 9.00 uur.

De brug werd begin december aangevaren door een binnenvaartschip. Een dag later werd de brug weg getakeld naar machinefabriek Rusthoven in de Scandinavische Havens voor reparatie.

