15-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Vastzittende meeuw uit boom gehaald

Groningen - Aan de Metaallaan in de wijk Vinkhuizen hebben brandweerlieden vrijdagmiddag een gewonde meeuw uit een boom gered. Meldt Oogtv

De melding van een dier in problemen kwam rond 14.45 uur bij de brandweer binnen. De meeuw zat op dat moment in ieder geval al een uur vast in de boom. Alerte buurtbewoners hadden de Dierenambulance gebeld maar zij hadden niet het materieel om het beest uit de boom te halen. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen die met een hoogwerker ter plaatse kwam.

Voor hen was het een koud kunstje om de meeuw te vangen. Eenmaal beneden hebben medewerkers van de Dierenambulance zich over de meeuw ontfermd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het dier een gebroken vleugel.