15-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Verwarde man dreigde woning op te blazen (Video)

Groningen - Vrijdagmiddag heeft de politie in Groningen een verwarde man uit zijn woning gehaald aan de Petrus Hendrikszstraat in Groningen. Hij dreigde zijn woning op te blazen. Politie verzamelde zich bij de kerk op de Korreweg.

De brandweer was ter plaatse en heeft metingen verricht, maar er werd geen gas gemeten in en rond de woningen. De verwarde man is door de politie uit zijn huis gepraat en vervolgens gearresteerd. Volgens een woordvoerder van de politie krijgt de man hulp aangeboden.

Oogtv