16-02-2019, Marc Dol - 112Groningen

Papegaai gered bij woningbrand

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal heeft zaterdagochtend een papegaai uit een brandende woning gered.

De brandweer ontving rond half 12 een melding van een woningbrand aan de Omloop in Stadskanaal. Ter plaatse was brand uitgebroken in de meterkast van de woning. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Tijdens de brand was de bewoner niet thuis. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.