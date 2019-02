16-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Aangevaren Borgbrug terug op zijn plek (Video)

Groningen - De Borgbrug ligt weer op zijn plaats over het Eemskanaal bij Ruischerbrug. Toch kan de brug nog niet gebruikt worden voor het verkeer.

De brug is zaterdagochtend vanaf de stad naar Ruischerbrug gevaren en is vanaf een ponton op zijn plek getakeld.

Het scheepvaartverkeer is door het terugplaatsen van de brug dit weekeinde tot zondagmorgen gestremd. Aan de brug zelf moeten nog wat werkzaamheden verricht worden en ook wordt getest of alles werkt. Dit duurt maximaal t/m 23 februari. Dan kan het verkeer er weer over heen.

De brug moest gerepareerd worden, omdat die in december werd geramd door een binnenvaartschip.

Hieronder de beelden van zaterdagmiddag 12:00 uur. Beelden maandag op het nieuws bij Oogtv.



