Het materiaal is op precies dezelfde plekken aangetroffen als op vrijdag 15 februari. De komende uren gaat het bedrijf dat gespecialiseerd is in het opruimen van asbest, opnieuw aan de slag om het gebied weer schoon te maken. Naar verwachting kan het gebied in de loop van de dag weer vrijgegeven worden, inclusief de rotonde.

Camerabewaking

In de loop van vandaag worden camera's in het stationsgebied geplaatst.

15 februari

14.50 uur

Uit onderzoek is gebleken dat het materiaal dat in het stationsgebied is aangetroffen, inderdaad asbest is. De komende uren maakt een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opruimen van asbest, het gebied weer schoon. Naar verwachting kan het gebied aan het einde van de dag weer vrijgegeven worden, inclusief de rotonde.

10:00 uur

Vrijdag 15 februari heeft de aannemer asbestverdacht materiaal aangetroffen in het Stationsgebied. Het materiaal ligt zowel op terrein van NS Vastgoed als op gemeentelijk terrein, inclusief een deel van de nieuwe rotonde. De politie heeft het gebied waar het materiaal is aangetroffen, met linten afgezet. Dit betreft ook een deel van de rotonde. Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is ingeschakeld. Nader onderzoek moet uitwijzen om wat voor materiaal het gaat. Het is niet bekend hoe het materiaal is terechtgekomen op het Stationsgebied.

De politie is op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen in ons opsporingsonderzoek. Heb je gisteren of vandaag iets bijzonders gezien of gehoord rondom het station? Bel 0900-8844.