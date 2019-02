16-02-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie.nl

Zoektocht na aantreffen kinderfietsje

Wildervank - De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag om 16:25 uur bezig geweest met een zoektocht in een sloot bij de Dalweg in Wildervank.

Dit nadat een fietser een kinderfietsje vond die tegen een boom aan stond geparkeerd. De brandweer is met waadpakken in het water aan het zoeken geweest. Een ambulance stond paraat voor de zekerheid. Er was geen vermissing van een kind gemeld.

Na een tijdje werd het zoeken gestaakt. De brandweer heeft niks aangetroffen in het water. De politie heeft het kinderfietsje meegenomen naar het politiebureau.