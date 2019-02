17-02-2019, G. Twickler - 112Groningen

Auto brandt uit in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal is zondagmiddag een auto uitgebrand.

De automobilist reed over de Gedempte Vleddermond toen hij warmte bij zijn benen voelde. Nadat de bestuurder de motorkap opende werden de vlammen zichtbaar en belde de bestuurder de brandweer. Met twee stralen werd het vuur geblust. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto geborgen.