18-02-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra 112Groningen & Henk Timmer

Automobilist(55) botst tegen woning en overlijd (Video)

Finsterwolde - Aan de Klinkerweg in Finsterwolde is maandagmorgen een auto tegen een woning tot stilstand gekomen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De bestuurder is door hulpdiensten uit het voertuig bevrijdt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

Update: De man is overleden, het gaat om een 55-jarige inwoner van Sappemeer. De man was de eigenaar van de supermarkt(Spar) in Finsterwolde meldt Rtvnoord.nl. Hij was onwel geworden.