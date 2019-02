18-02-2019, Redactie en Jascha & foto screenshot J. de Vries

Felle brand verwoest tractor op de Zonnelaan (Video)

Groningen - Een tractor van een aannemer is maandagmiddag uitgebrand. Dat gebeurde op de Pleiadenlaan.

Er was veel rookontwikkeling in het begin. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De tractor ging geheel verloren.