18-02-2019, Redactie en jascha

Felle brand verwoest tractor op de Zonnelaan

Groningen - Een tractor van een aannemer is maandagmiddag uitgebrand. Dat gebeurde bijna op de kruising Zonnelaan/Pleiadenlaan.

Er was veel rookontwikkeling in het begin. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De tractor ging geheel verloren.

