18-02-2019, Redactie

Auto rolt Pekelderdiep in

Oude Pekela - Maandagmorgen rolde bij de H. Hindersstraat in Oude Pekela een auto het Pekelderdiep in. Vermoedelijk vergat men de handrem. Niemand raakte gewond.

Men was een aanhanger aan het koppelen toen het fout ging aldus een tipgever. De mensen waren erg geschrokken. Een berger heeft de auto geborgen.