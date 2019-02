18-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Rob Huter had toch geen fietssleutel bij zich

Haren - Rob Huter had in tegenstelling tot eerdere berichten geen fietssleutel bij zich. Dat meldt Haren de Krant.

Huter werd sinds 29 december vermist. Op die dag trok hij op de fiets er op uit om zich te oriënteren op de aanschaf van een nieuwe fiets. Hij werd voor het laatst gezien bij een fietswinkel aan de Bedumerweg. Vorige week werd het lichaam van Huter gevonden in het water bij de Winschoterkade. Aanvankelijk meldde de politie dat uit onderzoek was gebleken dat hij een fietssleutel bij zich droeg.

Hierdoor was het beeld ontstaan dat hij ergens in de stad zijn fiets op slot had gezet en daarna door onbekende oorzaak te water was geraakt. De politie heeft dat bericht nu echter gerectificeerd. De fietssleutel blijkt een huissleutel te zijn.

Daarmee lijkt het er op dat Huter tegelijk met de fiets in het water terecht is gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd een raadsel. Mensen die meer informatie hebben kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 09008844.

Haren de krant