18-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Desnoods rijdt de brandweer de spiegels er af (Video)

Groningen - Het is een steeds groter wordend probleem: brandweervoertuigen die met sirene en zwaailicht moeilijk door straten kunnen rijden omdat auto’s verkeerd of slecht geparkeerd staan.

“Het gebeurt met name in bepaalde wijken”, vertelt brandweerman Jack Vos. “Op zich heeft iedereen zijn auto of busje keurig geparkeerd maar wel zo dat er voor ons bijna of geen ruimte is om met onze voertuigen door de straat te manoeuvreren. En geloof mij, dat is niet wat je wilt. Als je de onderweg bent naar een melding van een woningbrand met vermoedelijk nog mensen in het gebouw, dan wil je heel snel ter plaatse zijn. Immers iedere seconde telt. Dan wil je niet je tijd verdoen met stapvoets door een straat te rijden.”

Vos en zijn collega’s proberen iedere situatie zo goed mogelijk in te schatten. “Als een auto echt zo in de weg staat dan kunnen we er voor kiezen om met collega’s op te tillen. Of als het echt niet anders kan schade te rijden.” Volgens Vos zijn er al eens spiegels gesneuveld. “En ook wel erger.”

De Groninger brandweer adviseert om die reden dat Groningers echt bewust na moeten denken hoe ze hun auto parkeren. “Houdt rekening met ons. Als er bij je zelf brand uitbreekt, dan wil je ook graag dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn.”

Dank aan Oogtv