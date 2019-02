19-02-2019, Marc Dol - 112Groningen

Gewonde na botsing in Stadskanaal

Stadskanaal - Bij een verkeersongeval op de Onstwedderweg in Stadskanaal is dinsdagochtend een gewonde gevallen.

Door een onbekende oorzaak botsten twee auto's op de rotonde tegen elkaar aan. Een van de betrokkenen is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse heeft het ongeval in kaart gebracht.