19-02-2019, politie.nl, bron

Beelden van oude inbraak online gezet (Video)

Groningen - De politie heeft dinsdagmiddag beelden vrijgegeven van vier mannen die betrokken zouden zijn bij een inbraak in een woning aan het Lamsoor in Groningen op 3 mei 2018. Bij de inbraak werden geld en waardevolle goederen gestolen.

Op donderdag 3 mei 2018 werd rond 13.30 uur, terwijl de bewoners niet thuis waren, ingebroken in de woning door de voordeur open te breken. De inbrekers maakten onder andere contant geld, een duur horloge en Louis Vuitton tassen buit.

Ondanks dat het al geruime tijd geleden is dat de inbraak heeft plaatsgevonden worden deze beelden toch nog gepubliceerd in de hoop met informatie van het publiek deze inbraak op te lossen. Ook mensen die informatie hebben over deze inbraak worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.