Burgemeester sluit café Sid bie de buren 1 maand

Siddeburen - De gemeente Midden-Groningen sluit vrijdag 22 februari 2019 het café Sid bie de buren in Siddeburen voor één maand omdat het café meerdere keren de Drank- en Horecawet heeft overtreden en overlast veroorzaakt.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Horecaondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen als goed gastheer en zich aan de regels houden, hebben mijn steun. Als ondernemers dat niet doen, kunnen ze erop rekenen dat de gemeente maatregelen neemt.”





Overtredingen



Het café Sid bie de buren heeft de laatste maanden meerdere overtredingen van de Drank- en Horecawet begaan, waaronder alcohol schenken aan minderjarigen, de leidinggevende was niet in het pand en er was geen vergunning aanwezig in het pand. Het pand heeft in 2016 ook al een waarschuwing gekregen van de burgemeester van de voormalige gemeente Slochteren. Adriaan Hoogendoorn: “Al langere tijd is dit pand een zorg, want naast de overtredingen is er ook nog eens sprake van overlast voor de omgeving door vechtpartijen, vernielingen en lawaai. Ook houdt het café zich meerdere keren niet aan de sluitingstijden die in onze gemeente gelden. Het is een optelsom van overtredingen en overlast die maakt dat ik een signaal wil afgeven en het pand voor een maand sluit.”





Vervolg

Het café mag na een maand weer open als de uitbater zich tenminste aan de voorwaarden heeft gehouden. Mocht het café daarna toch opnieuw in de fout gaan, dan loopt de eigenaar het risico dat de gemeente de vergunning intrekt.

