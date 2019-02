19-02-2019, Rtvnoord.nl bron

Plv. Hoofdofficier krijgt zelf taakstraf en rijverbod

Groningen - Gert V. de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het Noorden moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij in februari 2017 een ongeval veroorzaakte in zijn woonplaats Zwolle. Dat meldt Rtvnoord.nl