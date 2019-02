19-02-2019, Marc Zijlstra 112G.

Jongen(7) geschept door auto in Schildwolde (Video)

Schildwolde - Op de Hoofdweg in Schildwolde is dinsdag om 16:40 uur een 7-jarig jongen gewond geraakt. Hij raakte vermoedelijk in de berm en werd geschept door een auto toen hij weer de weg op schoot.

Ook werd de traumahelikopter opgestart voor medische assistentie. De oorzaak wordt onderzocht door de verkeersongevallen analisten van de politie. De jongen werd naar het UMCG gebracht, de trauma arts ging mee in de ambulance ter assistentie van de ambulancedienst. De weg was afgesloten gedurende het onderzoek. Tv Noord