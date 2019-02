19-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Woonboot dreigt te zinken in het Hoendiep

Groningen - Een woonboot gelegen aan de U.T. Delfiaweg in Hoogkerk dreigde dinsdagmiddag te zinken. De melding van een woonboot in problemen kwam rond 17.00 uur bij de brandweer binnen waarop er werd uitgerukt met een bluswagen. Meldt Oogtv.nl.