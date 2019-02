20-02-2019, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust buitenbrand in Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer van Wagenborgen heeft dinsdag even na middernacht een brandje geblust in een bosperceel aan de Oud-Nieuwlandseweg in Nieuwolda.

Bij de meldkamer in Drachten kwam een melding binnen van een brandgerucht. Bij aankomst van de brandweer troffen ze een klein vuurtje aan, in het bos. Met een straal Hoge Druk werd het vuur gedoofd, waarna de brandweer terug keerde naar de kazerne.