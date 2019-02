20-02-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Aanpak ring zuid

Voortgang sloop viaduct Esperantokruising, Treinen rijden weer

Groningen - De treinen rijden weer onder het Esperantoviaduct door. Vannacht om 01:30 uur werd het spoor weer vrijgegeven door de verschillende projecten op en langs het spoor in de stad Groningen.

Ook bij de Esperantokruising hebben we het spoor weer helemaal gereed gemaakt voor de treinen, meldt Combinatie Herepoort. Afgelopen nacht hebben we de tijdelijke beveiligingen en beschermingsonderdelen verwijderd en het spoor ingemeten.



Om 04:00 uur reden de treinen weer zoals gepland, volgens de dienstregeling. De treinvrije periode is hiermee voorbij. Het is nu niet meer nodig 24 uur per dag te werken. Combinatie Herepoort werkt bij de Esperantokruising nog tot en met 27 februari dagelijks van 7:00 tot 19:00 uur (waarbij een uitloop mogelijk is tot uiterlijk 23.00 uur).



Vandaag vanaf 09:00 uur is de verkeerssituatie gewijzigd. De tijdelijke fietsdoorgang bij de Helperzoom (Verlengde Willemstraat) is vanwege de werkzaamheden afgesloten. Dat betekent dat de onderdoorgang onder het viaduct nu voor alle verkeer dicht is. Deze situatie blijft bestaan tot en met 27 februari. Daarna gaat de onderdoorgang weer open.



Sinds vanochtend kan al het verkeer nu weer bij de Verlengde Lodewijkstraat onder het viaduct door. Daarmee is voor het autoverkeer de Esperantokruising weer gedeeltelijk toegankelijk. Fietsers van en naar het zuiden kunnen via de Verlengde Lodewijkstraat rijden en bij station Europapark onder het spoor doorgaan.