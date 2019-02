20-02-2019, Gerrie de Groot & Annet Vieregge & Marc Zijlstra

Brand in grasdrogerij bij Ooswold(Oldambt)

Oostwold(Oldambt) - In Oostwold is woensdagmiddag aan de Langeweg brand gemeld in een loods van een grasdrogerij. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om te blussen.