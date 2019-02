20-02-2019, Patrick Wind

Poging tot scooterdiefstal

Groningen - Ter hoogte van de Verlengde Willemstraat in Groningen hebben twéé personen woensdagmiddag geprobeerd een scooter te stelen, maar hebben deze achtergelaten.

Een getuige heeft 112 gebeld. De scooter staat Verlengde Wllemstraat. Daders gevlucht richting Hereweg"





Enige tijd later werden de personen aangetroffen aan de Fongersplaats. Van de personen zijn de personalia genoteerd.

Omdat de politie ze niet op heterdaad heeft kunnen betrappen konden ze verder niks doen.





Wat er met de scooter is gebeurd en waar deze gestolen is is onbekend.