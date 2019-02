21-02-2019, Patrick Wind 112Gr.

Studenten protesteren in stad

Groningen - Jongeren hebben donderdagmorgen actie gevoerd op de Grote Markt.

Ze willen in Groningen ook goede klimaatregelingen. Het doel van de actie is de politiek te dwingen verantwoordelijkheid te nemen en er wat mee te doen. Het is hun toekomst.