21-02-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Inbraak in voertuig en loods

Marum - Tussen woensdag 20 februari 2019 om 00:00 uur en woensdag 20 februari 2019 om 09:00 uur is er ingebroken in een voertuig en een loods aan de Lindsterlaan te Marum.

Van het voertuig is een raam ingeslagen en bij de loods is een deur geforceerd. In de loods zijn meerdere kasten doorzocht en opengebroken. Er zijn meerdere goederen weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord tijdens de inbraak of de dagen ervoor. Mocht dit zo zijn, meldt u dan via 0900-8844

Of via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.