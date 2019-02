22-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Aanhouding bij ABN Amro

Groningen - De politie heeft vrijdagmiddag in het pand van de ABN AMRO bank aan de Grote Markt een man aangehouden.

Volgens een ooggetuige ging het om een verwarde man. Hij trok zijn shirt uit en begon te dreigen. De politie was snel aanwezig met enkele eenheden. Wat het motief van de man was, is nog onduidelijk.