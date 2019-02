22-02-2019, Redactie

Forse hennepkwekerij opgerold

Nieuw Beerta - In een perceel aan de Schoolstraat in Nieuw Beerta is donderdag een forse hennepkwekerij ontmanteld. Eén verdachte werd daarbij aangehouden.

Het gaat om een 50-jarige man uit de gemeente Oldambt. 4000 stekken en 79 volgroeide planten werden in beslag genomen en vernietigd.