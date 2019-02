22-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Eenzijdig ongeval met forse schade

EEN WEST (Dr.) - Vrijdagavond vond er op de Schansweg in Een West een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van de auto heeft eerst een boom geschampt en iets verder op frontaal tegen een boom gebotst.

De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de verdere toedracht van het ongeluk is en hoe het met de bestuurder gaat is nog onbekend.