22-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Spoedwerkzaamheden en geen treinen

Groningen - Door ongeplande werkzaamheden is er van vrijdagavond tot zaterdagochtend geen treinverkeer mogelijk richting Buitenpost, Delfzijl en Roodeschool/Eemshaven. Aannemer BAM spreekt van spoedwerkzaamheden.

De aannemer heeft aan omwonenden laten weten dat er tijdens de nachtelijke uren met een stopmachine gewerkt gaat worden. Uit onderzoek is gebleken dat bij de te realiseren onderdoorgang Paterswoldseweg verzakking is opgetreden waardoor de rails niet in een rechte lijn liggen.

Vanwege deze situatie is besloten om per direct een stopmachine in te zetten. Deze machine kan het spoor enkele millimeters tot centimeters oplichten om vervolgens ballast onder de dwarsliggers te plaatsen waardoor het spoor weer in een strakke lijn komt te liggen.

Tot 08.00 uur geen treinen naar Buitenpost

De werkzaamheden hebben als gevolg dat er tussen middernacht en 07.00 uur zaterdagochtend geen treinen rijden naar Delfzijl en de Eemshaven. Tot 08.00 uur rijden er geen treinen naar Buitenpost. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in. Het bedrijf laat weten dat er voor deze bussen geen dienstregeling bestaat. De bussen die ingezet worden pendelen tussen de stations.

Spoorwegovergang afgesloten

Vanwege de werkzaamheden is ook de spoorwegovergang Paterswoldseweg, die enkel door fietsers, wandelaars en hulpdiensten gebruikt wordt, tussen middernacht en 08.00 uur afgesloten.