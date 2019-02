23-02-2019, Annet Vieregge 112Gr.

Tuinwerkzaamheden veroorzaken gaslek

Oostwold(Oldambt) - Tijdens werkzaamheden in een tuin naast een woning aan de Nieuweweg in Oostwold is zaterdagmiddag om 14:30 uur een gaslek ontstaan. De situatie was snel onder controle.

De straat werd tijdelijk afgesloten. Enexis kwam ter plaatse om het lek te verhelpen.