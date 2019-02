23-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Schuurbrand in Nieuw Roden (Video)

Nieuw Roden - Rond 13:00 zaterdagmiddag moest de brandweer Norg uitrukken voor een brand in een schuur aan de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden.

Rookwolken waren van veraf al te zien. Het bleek om een oude schuur te gaan, waar ze me bezig waren om af te breken. De oorzaak nog onbekend.